Secondo La Repubblica la cessione di Beltran non è scontata, il numero 9 viola vuole convincere Pioli

L’edizione fiorentina de La Repubblica di oggi punta i riflettori su Lucas Beltran. L’attaccante argentino, arrivato dal River Plate due estati fa, ha dichiarato a Fox Deportes il desiderio di vestire un giorno la maglia della nazionale argentina e di vincere un trofeo con la Fiorentina. Tuttavia, le sue prime due stagioni in viola sono state segnate da alti e bassi e da una costante incertezza sul suo ruolo ideale in campo. Sbarcato a Firenze come centravanti, Beltran ha presto mostrato difficoltà a imporsi come numero 9 nel campionato italiano.

Nel tentativo di valorizzarne le qualità, è stato provato in più ruoli: esterno offensivo, seconda punta, trequartista e, in alcune circostanze, persino da mezzala. Con l’arrivo di Palladino in panchina, il suo minutaggio e il contributo in termini di gol e assist sono calati rispetto alla stagione precedente sotto la guida di Italiano. A influire, la concorrenza offensiva di un centravanti di riferimento come Kean e di un secondo attaccante molto presente come Gudmundsson. Il prossimo ritiro estivo sarà decisivo per il futuro di Beltran, nonostante le voci che lo accostano a un possibile ritorno al River Plate. Da luglio, con l’arrivo di Stefano Pioli sulla panchina gigliata, l’argentino dovrà dimostrare di meritare un ruolo centrale nel progetto tecnico della nuova Fiorentina.