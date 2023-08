Di Marzio rivela: “Fiorentina non molla Beltran, vuole portarlo a Firenze prima che il Benfica chiuda”

La Fiorentina continua a lavorare sul mercato. I viola vogliono rinforzare due reparti: l’attacco e la porta. Per quanto riguarda il reparto offensivo i due nomi caldi sono quelli di Lucas Beltran del River Plate e quello di M’Bala Nzola dello Spezia. Per la porta, invece, resta caldo il nome di Kamil Grabara del Copenaghen, ma risale il profilo di Oliver Christensen dell’Hertha Berlino. Per l’attacco la Fiorentina non molla Beltran del River Plate. Il Benfica è in vantaggio, ma non ha ancora chiuso per il calciatore. I viola vogliono restare in corsa e provare a portarlo a Firenze fino alla fine. Per quanto riguarda la prima punta fisica, invece, l’obiettivo resta sempre Nzola dello Spezia. Proseguono i contatti con il club di Serie B. Per la porta resta in pole il nome di Kamil Grabara del Copenaghen, ma risale il portiere di Olier Christensen dell’Hertha Berlino. Il portiere del club tedesco è sempre piaciuto alla dirigenza della Fiorentina e potrebbe superare Grabara in volata. Lo scrive Gianluca Di Marzio

ECCO PERCHE’ CASTROVILLI NON HA SUPERATO LE VISITE MEDICHE