Corriere Fiorentino: “Quarta paga le lacune difensive. Incasso per nuovi acquisti a gennaio”

Quarta ha avuto nella Fiorentina un bilancio altalenante

Lucas Martinez Quarta è prossimo a lasciare la Fiorentina per tornare al River Plate, da cui era arrivato nel 2020. La trattativa è quasi conclusa, anche se la proposta del club argentino (circa 5 milioni di euro) deve salire a 7-8 milioni per raggiungere un accordo definitivo. Questa cessione segna l'inizio del mercato in uscita della Fiorentina, già pronta ad accogliere un altro difensore argentino, l'ex Boca Juniors Valentini, che si unirà presto alla squadra.

Quarta, con 142 presenze e 15 gol complessivi in viola, lascia un bilancio altalenante: ha mostrato qualità offensive ma anche diverse lacune difensive. La decisione di cederlo è influenzata dalle nuove gerarchie della squadra, che vedono la coppia Comuzzo-Ranieri come titolare, e permetterà al club di pianificare nuovi acquisti in vista del mercato invernale. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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