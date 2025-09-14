Che follia di Quarta, fallaccio da codice penale e poi doppio giallo in 2 minuti, rosso e polemiche

Quarta non perde il vizio e anche in Argentina, nel River Plate, si rende protagonista di un rosso assolutamente evitabile

Una follia quella dell'ex giocatore della Fiorentina, Martinez Quarta, che nella gara tra River Plate e Estudiantes si rende protagonista di una doppio giallo nel giro di 2 minuti. Prima fa un bruttissimo fallo (probabilmente sarebbe stato da rosso già questo intervento) e poi viene punito per aver travolto il centravanti avversario. Tutto nel giro di pochi secondi. E al difensore viola non resta che protestare e tornare nello spogliatoio. Ecco le foto il video di questa espulsione