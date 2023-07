Sky Sport annuncia: “Fiorentina vuole Beltran, trattativa con il River. Operazione da 20 milioni per il centravanti”

Continua a muoversi sul mercato la Fiorentina. Il club toscano infatti tratta per Beltran, l’attaccante del River Plate campione d’Argentina. La Fiorentina quindi continua a lavorare sul mercato in vista della prossima stagione di Serie A. I toscani trattano per Beltran, attaccante del River Plate con il quale è diventato campione d’Argentina. Tra i due club ci sono stati dei contatti continui per trovare l’intesa.

L’operazione è molto onerosa, circa sui 20 milioni, compresi i bonus, probabilmente legata all’uscita di un attaccante. I viola sono interessati al giocatore e sono in trattativa con il club argentino. Classe 2001, nato a Cordoba, in Argentina, Lucas Beltran ha segnato 15 reti in 31 presenze tra Superliga, Libertadores e Coppa di Argentina con la maglia del River Plate.

Con il club guidato da Demichelis è riuscito a diventare campione d’Argentina con due giornate d’anticipo battendo l’Estudiantes e segnando il gol che ha aperto il sentiero verso il titolo. Beltran è cresciuto proprio con i colori del River. Soltanto nel 2021 si è allontanato dal Monumental per giocare con il Colon, dove ha segnato 6 reti. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

Ecco alcune immagini del centravanti argentino

SCONTRO TRA IL COMUNE E LA FIORENTINA