Follia di Quarta: lascia il River in 10 per un fallo da ultimo uomo, argentini fuori dal mondiale

Serata storta per Martinez Quarta che dopo essere tornato a vestire la casacca del River Plate ha partecipato al mondiale per club proprio con gli Argentini. Il River stanotte affrontava l’Inter ed un pareggio sarebbe bastato ad entrambe le squadre per passare il turno, ma in realtà è stata una partita accesissima, e con parapiglia nel finale. Tutto nasce quando al minuto 66 sul risultato di 0-0 Martinez Quarta da ultimo uomo stende Mhikitarian lanciato a rete con conseguente espulsione. Da lì in poi la partita si accende con l’Inter che va avanti per 2-0 con le reti di Bastoni e di Pio Esposito, quest’ultimo accostato anche alla Fiorentina, e diversi scontri duri in campo. Soprattutto sulla fascia di Dumfries e Acuna con l’Argentino spesso graziato dall’arbitro nonostante gli interventi irruenti su Dumfries.

Nel finale succede di tutto con il River che resta in 9 e con Dumfries che al fischio finale scappa negli spogliatoi mentre i calciatori del River fanno una vera e propria caccia all’uomo inseguendolo. Negli spogliatoi poi dalle immagini riprese da Dazn si vede Dumfries particolarmente arrabbiato che urla contro Acuna dopo aver ricevuto degli epiteti razzisti da quest’ultimo. Insomma non una partita banale quella tra Inter e River e a spazzare gli equilibri ci ha pensato l’ex viola Martinez Quarta che ha lasciato i millionarios in 10 dopo un intervento maldestro