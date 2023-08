Pedullà chiarisce: “La Fiorentina non ha tutti gli accordi per Beltran, la Roma ha l’accordo con l’agente”

I cavalli si vedono al traguardo, anche e soprattutto quando parliamo di calciomercato. La storia di Lucas Beltran è significativa: la Fiorentina è forte da giorni sul talentuoso attaccante del River Plate, ma non ha ancora chiuso tutti gli accordi. A conferma che non era una trattativa in dirittura lunedì o martedì scorso. La Fiorentina ha scelto, ha fatto tutto quello che avrebbe dovuto, ma fino allo striscione ci possono essere inserimenti di ogni tipo. Confermata la notizia di TycSports sull’inserimento Roma, andiamo oltre: secondo quanto ricostruito da Gianluigi Longari, il club giallorosso ha l’accordo con gli agenti di Beltran, ma non ancora con il River che stava trattando con la Fiorentina. E la Roma è andata sull’attaccante argentino dopo non essere riuscita ancora a sbloccare la trattativa con il Santos per Marcos Leonardo. Bagarre in corso. Lo scrive Alfredo Pedullà

LA ROMA E L’INSERIMENTO SU BELTRAN, LA SITUAZIONE