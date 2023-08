Lucas Beltran è partito questa mattina dall’Argentina per raggiungere Firenze, il centravanti argentino classe 2001 dovrebbe arrivare in città in tarda serata, all’aeroporto di Peretola. Domani il primo grande saluto al popolo viola al Franchi in occasione dell’amichevole tra Fiorentina e OFI Creta in programma alle ore 20.

