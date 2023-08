Retroscena Beltran, Fiorentina furiosa contro la Roma, chiamata infuocata di Barone con dirigenti giallorossi

Non è stata ben digerita l’intromissione della Roma nella trattativa tra la Fiorentina e il River Plate per il trasferimento in viola del centravanti classe 2001 Lucas Beltran. Il direttore generale viola Joe Barone si sarebbe fatto sentire duramente nei confronti dei dirigenti giallorossi, una telefonata in cui è emersa tutta la rabbia del club viola e sono volate anche parole grosse per un affare che per qualche ora è sembrato davvero potesse saltare anche se fosse ormai prossimo alla definizione. Poi in serata la risoluzione della situazione con la chiusura della trattativa tra Fiorentina e River Plate con Beltran che domani partirà alla volta di Firenze.

L’ANNUNCIO DI PEDULLÀ: “BELTRAN È DELLA FIORENTINA. DOMANI PARTE PER FIRENZE”