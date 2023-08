Dall’Argentina: Quarta può tornare al River Plate. A breve contratto tra agente e Fiorentina

Potrebbe scaldarsi l’asse Fiorentina-River Plate. Oltre Lucas Beltran, Old parla anche del possibile percorso inverso di Lucas Martinez Quarta: il difensore chiede continuità in ottica Nazionale e per questo non disdegnerebbe un ritorno ai Millonarios, con l’operazione fra i due club che potrebbe chiudersi sulla base di un prestito con opzione di acquisto da 6 milioni di euro. Nei prossimi giorni, si legge, l’agente del Chino è atteso in Italia per portare avanti le discussioni in merito.