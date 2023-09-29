Il River Plate ha paura: "Se Beltran non segna la Fiorentina non paga i 12 milioni di bonus accordati"

Beltran è stato il grande acquisto della Fiorentina nell'ultima sessione di mercato, dall'Argentina hanno paura di non riscuotere tutti i soldi...

Questo è quello che scrive il sito argentino Soy Del Millo, che si occupa delle vicende del River Plate, riguardo Beltran e la Fiorentina:

"Nell'ultimo mercato, e dopo l'eliminazione in Copa Libertadores, Lucas Beltrán ha fatto le valigie e si è trasferito alla Fiorentina . Una cessione che ha consentito al River di incassare un introito considerevole, pari a diversi milioni di euro. La prestazione dell'attaccante però non è delle migliori e questo ha destato qualche dubbio tra i tifosi. C'è il rischio che non tutti i soldi vengano raccolti?

“In questo momento mi sembra che manchino i gol . Aspetto di giudicare perché voglio vederli ancora un paio di volte, ma ricordo che i tanto diffamati attaccanti dell'anno scorso alla fine segnarono 30 gol. Aspetteremo un altro mese per esprimere un giudizio", ha detto il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano parlando delle prestazioni di Lucas Beltrán e M'Bala Nzola.

Non ci sono ancora dati ufficiali, ma alcuni dati sono noti. Perché il River ha accettato l'offerta della Fiorentina, che ha avuto una storia tutta particolare. Perché Lucas Beltrán è stato ceduto per una cifra vicina ai 12,5 milioni di euro per l'intero passaggio. Inoltre è stato raggiunto un accordo per lo stesso importo focalizzato sugli obiettivi.

Quest'ultimo punto è quello che permetterà all'utile di salire a 25 milioni di euro. L'attaccante uscito dalle giovanili del Millonario dovrà però realizzare qualche gol sul terreno di gioco. Qualcosa che potrebbe complicarsi se non inizia ad aggiungere più minuti in modo più regolare. Le statistiche dicono che ha giocato nove partite, solo tre da titolare, e non ha segnato un gol .

Va ricordato che questo metodo di vendita di una parte del pass e di un'altra tramite obiettivi è molto comune. Infatti, la partenza di Martínez Quarta alla Fiorentina è andata allo stesso modo. In generale, questi tipi di obiettivi sono abbastanza facili da raggiungere e consentono al team di vendita di avere la tranquillità di ricevere il denaro previsto"

LE PAROLE DI PARISI

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