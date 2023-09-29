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Parisi amaro: "Fa rabbia pareggiare così dopo aver giocato in quel modo. Testa alla prossima"

Il pareggio maturato ieri contro Frosinone per 1-1 lascia l'amaro in bocca ai calciatori della Fiorentina: "Fa rabbia pareggiare dopo aver giocato in quel modo…testa alla prossima". Così Fabiano Paris...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 settembre 2023 15:20
Parisi amaro: "Fa rabbia pareggiare così dopo aver giocato in quel modo. Testa alla prossima" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 17.09.2023, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 17.09.2023, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, Stadio Artemio Franchi, 17.09.2023, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Il pareggio maturato ieri contro Frosinone per 1-1 lascia l'amaro in bocca ai calciatori della Fiorentina: "Fa rabbia pareggiare dopo aver giocato in quel modo…testa alla prossima". Così Fabiano Parisi, sul proprio profilo Instagram, commenta con amarezza il pareggio dei Viola a Frosinone, proiettandosi già sull'impegno successivo, quando lunedì sera il Cagliari farà visita ai viola al Franchi.

ITALIANO: “SONO DISPIACIUTO, MERITAVAMO DI VINCERE. SE NZOLA AVESSE AVUTO LA CONCRETEZZA DI NICO…”

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