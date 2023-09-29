Parisi amaro: "Fa rabbia pareggiare così dopo aver giocato in quel modo. Testa alla prossima"
Il pareggio maturato ieri contro Frosinone per 1-1 lascia l'amaro in bocca ai calciatori della Fiorentina: "Fa rabbia pareggiare dopo aver giocato in quel modo…testa alla prossima". Così Fabiano Paris...
Il pareggio maturato ieri contro Frosinone per 1-1 lascia l'amaro in bocca ai calciatori della Fiorentina: "Fa rabbia pareggiare dopo aver giocato in quel modo…testa alla prossima". Così Fabiano Parisi, sul proprio profilo Instagram, commenta con amarezza il pareggio dei Viola a Frosinone, proiettandosi già sull'impegno successivo, quando lunedì sera il Cagliari farà visita ai viola al Franchi.
ITALIANO: “SONO DISPIACIUTO, MERITAVAMO DI VINCERE. SE NZOLA AVESSE AVUTO LA CONCRETEZZA DI NICO…”
https://www.labaroviola.com/italiano-sono-dispiaciuto-meritavamo-di-vincere-se-nzola-avesse-avuto-la-concretezza-di-nico/224871/