Ufficiale: Martinez Quarta è un calciatore del River Plate. Prime foto con la maglia del club argentino

Ufficiale l'addio di Quarta alla Fiorentina

È ufficiale il ritorno di Lucas Martinez Quarta al River Plate. "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lucas Martinez Quarta al Club Atletico River Plate. Il Presidente Commisso, sua moglie Catherine, la Dirigenza e tutta la Fiorentina ringraziano Lucas per la professionalità, l'affetto ed il grande attaccamento alla maglia viola dimostrati in questi anni e gli augurano il meglio per il suo futuro, sia professionale che privato", questa la nota del club gigliato. Il River Plate ha già diramato le prime foto di Quarta con la sua nuova maglia.