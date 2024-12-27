Corriere dello Sport: “Quarta al River si chiuderà a 8 milioni. Affare a titolo definitivo. C’era anche il Napoli”

La Fiorentina si libera di un ingaggio pesante

Lucas Martinez Quarta è prossimo a lasciare la Fiorentina per tornare al River Plate. Dopo aver faticato a trovare spazio sotto la guida di Palladino, che aveva tentato di reinventarlo come centrocampista senza successo, la società viola ha deciso di cederlo.

Il River Plate, alla ricerca di un difensore esperto gradito al tecnico Marcelo Gallardo, si è fatto avanti con un'offerta iniziale di 4-5 milioni di euro, respinta dai viola. Tuttavia, l'accordo sembra vicino sulla base di 7-8 milioni, potenzialmente con bonus legati alle prestazioni. Sull'argentino c'era anche il Napoli di Conte.

La trattativa, inizialmente basata su un prestito con diritto di riscatto, si sta ora orientando verso una cessione definitiva o con obbligo condizionato. Martinez Quarta, arrivato nel 2020 proprio dal River Plate per 13 milioni, rappresenta uno degli ultimi esponenti della "vecchia guardia" della Fiorentina, ormai rivoluzionata. La cessione permetterà alla società di alleggerire il bilancio di un ingaggio da 1,8 milioni netti a stagione e garantirà al giocatore maggior spazio nel suo Paese d'origine. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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