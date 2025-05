La rivelazione: “Il River vuole Beltran, la Fiorentina può cederlo per una cifra tra gli 8 e i 10 milioni”

Lorenzo De Santis, intermediario di mercato legato principalmente al calcio sudamericano, ha parlato del futuro di Beltran alla Fiorentina, queste le sue parole a Radio Firenze Viola:

“Sono tornato in questi giorni dall’Argentina e vi posso confermare che il River Plate è molto interessato a lui. È un nome molto ricorrente per un River che è impegnato nel Mondiale per Club e che è alla ricerca di un attaccante. Il River ha un potere d’acquisto importante. Ha venduto bene negli ultimi mercati ed ora venderà anche Mastrantuono che verrà ceduto per non meno di 45 milioni che è il costo della sua clausola rescissoria. È una squadra che oltre all’aspetto finanziario, ha ammodernato uno stadio che è sempre sold out e quindi ha le casse piene. Questo non vuol dire che il River potrà coprire l’investimento fatto dalla Fiorentina un paio d’anni fa.

Credo che i viola non si accontenterebbero di un prestito oneroso. Penso che ci si potrebbe incontrare a metà strada, quindi intorno a un prezzo tra gli 8 e i 10 milioni con qualche bonus e la percentuale sulla futura rivendita. Sempre che Beltran decida di tornare in Argentina come hanno fatto altri ex prima di lui come Quarta o Pezzella, perché questo non è scontato e il suo volere sarà decisivo. Il ritorno di Gallardo in panchina potrebbe essere un’altra motivazione oltre alle ambizioni del River Plate stesso, visto che è stato proprio lui a lanciare Beltran con i Milionarios”.