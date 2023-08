Velocità, dribbling e tiro. Ecco Beltran, il centravanti del River Plate che la Fiorentina porterà a Firenze

Dopo aver ufficializzato l’arrivo in viola di Parisi, Arthur e Yerry Mina, la Fiorentina è vicina a chiudere un altro colpo di mercato. L’attenzione è ricaduta sul reparto offensivo, spesso criticato nella passata stagione per la mancanza di continuità e di gol. Per questa ragione la dirigenza viola ha praticamente definito l’affare Lucas Beltrán, attaccante classe 2001 del River Plate.

La Fiorentina si è mossa sul mercato in entrata, scegliendo il giovane Lucas Beltrán come centravanti da prendere, operazione da circa 25 milioni di euro, operazione che si chiuderà nel corso di questa settimana. Lucas Beltrán è un talentuoso attaccante argentino nato nel 2001, cresciuto nelle giovanili del River Plate con cui è diventato campione d’Argentina nell’ultima stagione, Beltrán ha dimostrato fin da giovane età un grande potenziale nel segnare gol e nel creare occasioni per i compagni di squadra. La sua velocità, dribbling e capacità di tiro lo rendono un pericolo costante per le difese avversarie. Dotato di una mentalità competitiva e di un forte spirito di squadra, Lucas Beltrán ha conquistato il cuore dei tifosi del River Plate diventando un giocatore chiave nella formazione.

Con una carriera ancora in crescita, il futuro sembra promettente per questo giovane attaccante argentino che ha già dimostrato di avere tutto il talento necessario per diventare una stella nel mondo del calcio. In Argentina lo paragonano alla leggenda Sergio Aguero, vista la sua capacità di lavorare per e con la squadra, anche se le caratteristiche sono differenti. Beltrán è un giocatore dinamico, che sa farsi trovare nel posto giusto al momento giusto, è un attaccante da area di rigore bravo a smarcarsi e non far leggere i movimenti e cambi di direzione improvvisi ai difensori.

L’attaccante, tra River Plate e CA Colon, ha già giocato più di 100 partite ufficiali in carriera, segnando 28 reti. Dall’anno scorso è l’attaccante titolare del River Plate, che ha vinto il campionato, e tra campionato, Coppa e Copa Libertadores ha segnato 15 reti e siglato 3 assist in 31 presenze. Da sempre è un attaccante goleador e con tempo e chance da titolare sarà sicuramente in grado di migliorare i suoi numeri.

