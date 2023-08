Beltran alla partenza per Firenze: “Ho parlato con Dybala ma il progetto della Fiorentina è molto buono”

Dall’Argentina, tramite Olé, arrivano altre parole di Lucas Beltran, attaccante in arrivo alla Fiorentina dal River Plate. Queste le sue parole:

“E’ successo tutto rapidamente, un anno e mezzo fa ero al Colon, un passaggio che mi è servito per crescere e che mi ha aperto le porte. Poi sono tornato, al River mi hanno dato fiducia, sono cresciuto tantissimo e oggi sono un giocatore diverso, con più fiducia e più esperienza. I momenti sono fatti per essere vissuti e questo è quello che penso oggi”.

L’interesse di Mancini per la Nazionale italiana?

“Per quanto riguarda l’interesse dell’Italia, credo solo di dover aspettare e lasciar succedere le cose. Ora raggiungerò la Fiorenitna, ma la Nazionale argentina ha qualcosa di speciale…”.

Ha parlato con Dybala?

“Paulo mi aveva raccomandato alla Roma. Ho parlato con lui, ma non sono successe alcune cose ed il progetto della Fiorentina è molto buono. Sono stati interessati a me per molto tempo”.

Possibile ritorno al River un giorno?

“Non ci penso in questo momento, ma sicuramente in futuro mi piacerebbe”. Lo riporta TMW

