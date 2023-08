Pedullà: “Beltran alla Fiorentina operazione da circa 25 milioni, irruzione Roma frutto della disperazione”

Come ogni martedì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Di seguito le sue parole:

BELTRAN “La Roma si è inserita a modo loro, non offrendo la cifra garantita dalla Fiorentina. Frutto della disperazione di chi dovrebbe avere due punte e non ne ha ancora una. Un’irruzione concreta dal loro punta di vista, ma non rispetto quella del River. Hanno offerto 5-6 milioni meno della Fiorentina. Il ragazzo si era impegnato con la Fiorentina, quindi per far saltare il banco avrebbero dovuto offrire quanto meno quanto i viola e non andare solo dall’entourage. Otto giorni fa non c’era una trattativa concreta, ma negli ultimi quattro-cinque giorni siamo entrati nel vivo. Sono contento di aver dato la notizia ieri sera e aver trasmesso tranquillità alla piazza di Firenze. E sono anche contento che sia stata confermata dal giornalista argentino, molto bravo, che aveva dato l’irruzione della Roma. Cifre? Siamo più vicini ai 25 milioni più una percentuale sulla futura vendita. La Roma si è inserita andando sul ragazzo, non tenendo di conto che l’offerta del River andava migliorata. Quanto era l’offerta della Roma? 15 più bonus, gli stessi offerti al Santos per Marcos Leonardo. È stata un’irruzione della disperazione di chi non ha ancora una punta all’11 agosto. Tutti i nomi che hanno provato non sono andati, a partire da Morata, Scamacca, Arnautovic e ora sono rimasti con il cerino in mano anche su Beltran. Sono curioso del suo arrivo a Firenze”.

RETROSCENA BARONE “Io credo che questa debba spiegarlo lui, se avrà voglia. Quello che possono confermare è che ci sono stati momenti di fibrillazione, normale, che appartengono alla storia del calciomercato. Era una difesa del territorio, Barone ha difeso quello che ha seminato. Da martedì in poi siamo passati allo scambio dei documenti con il River, da quel momento non ci dovrebbe essere nessuno che si inserisce. Se tu senti che qualcuno ci prova, allora ci sta che ci sia un momento di fibrillazione. Soprattutto se l’inserimento è diretto sull’entourage del ragazzo e un’offerta inferiore al River. Quanto è stato lecito? Sai in questo mondo non c’è lecito e non lecito. Fino a che non c’è la firma, la Roma avrebbe potuto pensare di inserirsi. Non andrei molto ad approfondire, in questo mondo tutto è lecito e tutto è possibile. Però, io credo che ci debba essere un minimo di rispetto ma tutto questo fa parte del calciomercato”.

AMRABAT “La Juve non è in questo momento su Amrabat e non sono convinto che ci possa essere più avanti. Con tutto rispetto dei colleghi che ne hanno parlato. All’11 di agosto alle 14.45 tu metteresti entrambe le mani sul fuoco che Amrabat non vada alla Juve? No, due mani non si mettono mai, ma una e mezzo sì. La Juve proverà a chiudere Rovella alla Lazio, ma non è detto che faccia un centrocampista e che questo sia Amrabat. Il centrocampista marocchino ha un accordo con il Manchester United. Adesso il club inglese ha chiesto tempo per fare il tesoretto per un centrocampista e un difensore. E quello che sta accadendo in questi giorni lo conferma: Fred e Maguire sono in uscita. Poi, il nome in cima alla lista di ten Hag è Sofyan Amrabat”.

SUTALO “Non è mai stato il primo nome della lista. Abbiamo sempre detto che sarebbero potuti venire fuori altri nomi ed è venuto fuori, intanto, Mina. Ora è in stato avanzato con l’Ajax e vediamo come andrà a finire. La Fiorentina ha chiuso portiere e attaccante, ora avrà tempo per un difensore, un centrocampista e le le uscite. Abbiamo sempre detto che Sutalo era uno dei tre”.

CASTROVILLI “Ci sono dei limiti che non possono essere superati, c’è stato un comunicato ieri ed è giusto che siano la società e il ragazzo a parlare. I rapporti con il Bournemouth non sono deteriorati, sono rapporti normali e non credo che la Fiorentina possa essere arrabbiata con loro”.

SITUAZIONE MERCATO “Abbiamo detto che potrebbero arrivare un difensore centrale e un centrocampista, ma dal 15 agosto in poi può succedere di tutto. Non esiste mercato chiuso: se arrivasse un’offerta per Sottil? E se ne arriva un’altra per Ikoné? Poi dalla Francia hanno rilanciate anche Kouamé. Quindi monitoriamo tutto. Non sappiamo neanche come andrà a finire la vicenda Jovic. Sicuramente il difensore centrale e il centrocampista, ma io starei attento anche ad altro”.

BOLOGNA “Se continua così, il Bologna e Thiago Motta entreranno in un ginepraio. Avete sentito di Barrow? Ora potrebbe andare al Torino. E vi do un retroscena, è un profilo che piaceva a Italiano ma ora potrebbe andare a granata. A Bologna ci sono alcune situazioni da chiarire e un problema uscito con Arnautovic. Ma su Dominguez, ora, non ho alcun tipo di riscontro”.

BERARDI-ZANIOLO “Ieri lo Zenit sembrava intenzionato a pagare la clausola del Galatasaray, ma Emery ora sta spingendo e lo vedo indirizzato all’Aston Villa. Lo vedo indirizzato lì. Mentre per Berardi siamo fermi: lascerebbe il Sassuolo per giocare la Champions. Ma ora dove potrebbe andare a giocarla? Poi se domani decide di giocare anche la Conference, non lo so. Lo scopriremo nel caso, ma adesso non ho riscontri. Sono cose che abbiamo sempre venduto come gradimenti, non come operazioni”.

BALDANZI “L’abbiamo venduta come sondaggio e, poi, l’arrivo di Infatino ha creato la necessità di essere coperti in quel ruolo. Io ho sempre pensato che un altro anno a Empoli gli faccia bene. Il sondaggio c’è stato ed è stato anche confermato da Corsi, se sarà un discorso per il futuro vedremo”.

TMW, CEROFOLINI DICE ADDIO ALLA FIORENTINA, LASCIA FIRENZE A TITOLO DEFINITIVO. SARÀ IL PORTIERE DEL FROSINONE