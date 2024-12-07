Dall'Argentina riportano: "River Plate torna alla carica per Beltrán per il mercato di gennaio"

Il club argentino torna di prepotenza ad interessarsi all'attaccante della Fiorentina per il mercato di gennaio

Il quotidiano argentino El crack deportivo ha riportato dell'interesse del River Plate per l'attaccante Viola Lucas Beltrán che, già in passato, ha vestito la maglia dei Millonarios e sembra che la dirigenza del club sia ancora legata al buon ricordo da lui lasciato. A gennaio potrebbe esserci l'affondo degli argentini per prendere l'attaccante in prestito, formula questa che potrebbe interessare alla Fiorentina così da permettere al giocatore di accumulare esperienza anche in virtù della partecipazione del River Plate al mondiale per club che si terrà in estate negli Stati Uniti.

https://www.labaroviola.com/palladino-dirama-i-convocati-per-la-gara-casalinga-di-domani-contro-il-cagliari-tutti-presenti-out-pongracic/279898/