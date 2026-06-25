Dall'Argentina: "Il River punta su Santos Borré", potrebbe sfumare l'arrivo di Beltran?

Il bomber colombiano potrebbe tornare ai millonarios dopo 5 anni

Secondo il quotidiano argentino Clarín, il River Plate starebbe pensando di nuovo a Santos Borré, punta colombiana ora all'Internacional di Porto Alegre e che ha già giocato col River. Borré potrebbe sorpassare sia Beltran che Simeone perché la trattativa è più facile e meno bloccata delle altre. Il giocatore ha un ingaggio e un costo più sostenibile rispetto agli altri e potrebbe essere il preferito.