De Santis: "Beltran ha promesso a Gallardo di tornare al River, ma il club non si è mosso"

Il procuratore ha commentato il possibile addio di Lucas Beltran alla Fiorentina dopo due stagioni non ottime

Il procuratore Lorenzo De Santis ha parlato a RadioFirenzeViola della situazione legata all'attaccante argentino della Fiorentina Lucas Beltran sempre più lontano dal progetto di Pioli: "A maggio già ci furono dei contatti tra i viola e il River per Beltran addirittura per fargli fare il Mondiale per Club, poi c'è stato l'addio di Palladino e la situazione si è raffreddata, ma il River ha ancora i soldi per affondare il colpo se vuole e se va avanti nella Coppa Sudamericana è probabile ci provi perché si dovrà rinforzare. Inoltre, so che il giocatore ha una mezza parola col tecnico del River Gallardo per tornare in Argentina in caso di cessione della Fiorentina, ma il club non ha ancora fatto offerte".