Ci saranno diverse manovre a fine stagione per la Fiorentina di Rocco Commisso. Nicolò Zaniolo non verrà riscattato ed è già ai saluti mentre per Lucas Beltran si apre un altro scenario: nell’ultimo periodo il River Plate si è rifatto sotto ma lo vorrebbe in prestito, formula che ad ora i viola non accetterebbero dopo le parole di Daniele Pradè. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.