“Chi prende Beltran fa un affare. Prezzo di 20 milioni? Sono veramente pochi per uno così”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l’esperto di calcio argentino, Filippo Colasanto, ha così parlato di Lucas Beltran, centravanti del River Plate accostato alla Fiorentina: “Conosco molto bene Beltran, perché 6-7 mesi fa ho iniziato a seguire da vicino il calciatore, tirato su dalla squadra riserve del River Plate. Il giocatore ha preso il posto di Alvarez e questo è garanzia di qualità e della tenuta psicofisica del giocatore. Giocare nel River è davvero qualcosa di importante, la maglia biancorossa pesa tanto. Tecnicamente è molto bravo, è elegante, sa fare la prima punta, ma rifinisce anche l’azione, può fare due/tre ruoli. Ha buon fisico e senso del gol. Chi lo prende, secondo me, fa un affare. L’ho già proposto in Italia. Il prezzo di 20 milioni? Sono veramente pochi soldi per un giocatore così. C’è una clausola, ma si può trattare. Da evidenziare poi che Beltran ha anche il passaporto comunitario”.