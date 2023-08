Sky Sport annuncia: “Beltran alla Fiorentina ai dettagli, giocherà con il River poi vola a Firenze per firmare”

La Fiorentina è in fase avanzata nella trattativa per portare Lucan Beltran alla corte di Vincenzo Italiano. La società viola è pronta a chiudere nelle prossime ore per il classe 2001. Il River Plate, proprietaria del cartellino dell’italo-argentino, incasserà 25 milioni di euro. Il classe 2001 giocherà nella notte tra martedì e mercoledì contro l’Internacional in Copa Libertadores e poi sarà pronto a volare alla volta dell’Italia. I due club, infatti, devono definire soltanto i dettagli finali.

Non solo Lucas Beltran. I viola sono vicini a chiudere anche i colpi M’Bala Nzola dallo Spezia e Oliver Christensen dall’Hertha Berlino. Grande prova di forza della Fiorentina sul mercato che spenderà, oltre ai 25 milioni di euro per Beltran, più di dieci milioni allo Spezia e cinque milioni per il classe 1999.

In attacco, Arthur Cabral e Luka Jovic sono in uscita. La Fiorentina ha deciso di puntare con decisione su Lucas Beltran – uno dei colpi più importanti della sessione di mercato – e M’Bala Nzola. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

PEDULLÀ ANNUNCIA: “CHRISTENSEN ALLA FIORENTINA PER 6 MILIONI”