Nazione, dialogo fitto con il River per Beltran ma occhio alla concorrenza della Roma se salta Scamacca

Capitolo attaccante. L’interesse per Lucas Beltran, resta vivissimo, ma ha scatenato anche l’interesse delle altre. Soprattutto la Roma, ma come opzione secondaria se il corteggiamento per Scamacca dovesse rimanere tale. I viola, nel caso volessero affondare il colpo, sono sempre in vantaggio in virtù dei buoni rapporti tra il River Plate e Burdisso. Operazione che resta sempre sul filo, considerato che bisognerà capire cosa la Fiorentina voglia fare con i suoi attaccanti. Soprattutto Cabral che, a differenza di Jovic, ha più mercato. Lo scrive La Nazione.

