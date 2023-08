TMW, niente Fiorentina per Beltran, il Benfica paga la clausola da 25 milioni di euro. Trattativa in chiusura

Il futuro di Lucas Beltran non sarà in Italia. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il Benfica è infatti in netto vantaggio per l’attaccante del River Plate e nelle prossime ore potrebbe addirittura pagare la clausola di risoluzione presente nel contratto dell’attaccante con il club argentino da 25 milioni di euro. Il direttore sportivo del club lusitano, Rui Pedro Braz, si trova adesso a Buenos Aires per chiudere con i Millonarios l’affare relativo allo stesso Beltran, designato come erede di Goncalo Ramos, e nelle prossime ore è attesa la fumata bianca.

Nelle scorse settimane erano state tante le voci sull’interessamento da parte di Fiorentina, Inter e Milan per il classe 2001, ma lo scatto del Benfica rende adesso complicatissimo l’arrivo del calciatore in Serie A, visto appunto che pagando la clausola i lusitani si assicureranno uno dei migliori giovani attaccanti del Sudamerica. Soltanto una volontà diversa da parte del giocatore potrebbe cambiare la carte in tavola, ma sembra difficile che il club di Lisbona possa adesso essere superato, visto che le due milanesi e i viola non arriveranno a mettere sul piatto quella cifra.

Nei giorni scorsi, dopo la partita vinta 2-1 contro l’Internacional di Porto Alegre in Copa Liberadores, Lucas Beltran aveva parlato del suo futuro: “Ho sentito le voci su di me ma ancora non so niente. Sono molto calmo e concentrato sulle partite che ho da fare con il River Plate. Vivo cercando di mantenere la serenità, parlando con il mio allenatore Demichelis e i miei compagni di squadra in modo che la mia mente non vada da nessuna parte. Non posso rispondere sul mio futuro perché è una cosa che non so”. Lo scrive TMW

IL CORRIERE FIORENTINO FA IL NOME DI PEREYRA