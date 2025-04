Dall’Argentina: “La prossima estate il River Plate proverà a riprendersi Beltran per rinforzare l’attacco”

Secondo il giornalista Argentino Sebastian Srur il River Plate quest’estate darà la caccia a Beltran, individuato dal club Argentino come rinforzo per l’attacco. Il River Plate infatti in questo momento è al centro di un progetto molto ambizioso visto anche il ritorno sulla panchina di Marcelo e sta provando a riportare in patria molti calciatori che oggi giocano in Europa e che avevano fatto parte della rosa del River Plate.

Già questo Gennaio infatti il River ha bussato alla porta della Fiorentina per Martinez Quarta facendo tornare il Chino a casa sua dopo l’esperienza a Firenze, d’estate dunque secondo il giornalista vicino al River proverà a fare lo stesso con Beltran