Adani su Beltran: “Capisce il gioco e fa movimenti giusti. Firenze perfetta per lui, Italiano esplode”

Lele Adani ha parlato di Lucas Beltran, il colpo argentino vicino alla Fiorentina, queste le sue parole:

“Beltran è un ottimo calciatore che rispetta i canoni per fare il centravanti del River Plate, sa giocare, che viene fuori, manovra con la squadra, capisce il gioco però, soprattutto nell’ultimo anno è cresciuto in finalizzazione, ha fatto tantissimi gol, è un ragazzo che sa attaccare la porta, sa dialogare, prendersi i rimbalzi giusti, fare i movimenti decisivi e quindi credo che il completamento passa dal lavoro di Italiano, una piazza come Firenze secondo me, con un allenatore votato al gioco che fa emergere qualità con un calcio offensivo, uno come Beltran potrebbe integrarsi velocemente. Non è un predestinato come Julian Alvarez ma per la piazza e la filosofia di Italiano potrebbe fare molto bene in un ruolo in cui la Fiorentina ha avuto qualche problemino, Cabral e Jovic hanno fatto poco”

🗣 Adani racconta Beltran 🇦🇷 pic.twitter.com/E9h4AF4mwf — Passione Fiorentina (@PassioneFiorent) August 9, 2023

NAZIONE E LA SITUAZIONE CASTROVILLI