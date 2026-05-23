Dall'Argentina riportano: "Il River ha già telefonato a Beltran per riportarlo in patria"

I media argentini sono sicuri di un primo contatto tra il giocatore e il River

Dopo un triennio vissuto nel calcio europeo, il futuro di Lucas Beltrán potrebbe tingersi nuovamente con i colori del passato: per l'attaccante si prospetta infatti un clamoroso ritorno al River Plate.

Il giocatore, attualmente di proprietà della Fiorentina, si appresta a rientrare a Firenze dopo un'esperienza in prestito secco al Valencia, caratterizzata da un rendimento decisamente altalenante.

A lanciare l'indiscrezione è il giornalista Sebastián Srur su Picado TV, che ha confermato i rumors delle scorse settimane svelando un dettaglio importante: "Il River Plate è su di lui, ha già chiamato il giocatore".

Lo scoglio principale per la buona riuscita della trattativa resta però legato alle cifre. La valutazione del cartellino da parte del club viola è inevitabilmente alta, considerando che la Fiorentina aveva investito per lui una cifra tutt'altro che trascurabile: 12,5 milioni di euro fissi a cui si andavano ad aggiungere altri 6-7 milioni di bonus.