La lettera di addio di Quarta: "Non immaginavo di andare via dopo aver rinnovato, ero rimasto per vincere"

Martinez Quarta dice addio alla Fiorentina, va al River Plate per 6,5 milioni più 1,5 di bonus. La sua lettera di saluto

Martinez Quarta, ormai un ex giocatore della Fiorentina per il suo passaggio al River Plate, questa la sua lettera di addio:

"Oggi è il momento di salutarci. Oggi saluto il club che mi ha accolto e mi ha dato la possibilità di realizzare il mio sogno di giocare in europa. Saluto il club che ci ha dato tutto sia a me che alla mia famiglia. Saluto una tifoseria che ci ha dato tutto l’amore sin dal primo momento. E quanto mi dispiace, perché vi sarò sincero.. non era quello che immaginavo 6 mesi fa quando ho rinnovato. Perché avevo detto che sognavo alzare e portare un trofeo a Firenze che ormai manca da anni.

Ci ho provato.. ci abbiamo provato. Voglio ringraziarvi tantissimo, per l’affetto dimostrato in questi giorni. Vi ho dato tutto, e ho cercato sempre di dare il massimo in ogni partita. Di onorare sempre questa maglia e di rispettarla. Di lavorare in silenzio, e migliorarmi ogni giorno. Oggi vi saluto..e ringrazio a tutti coloro che sono stati parte di questi 4 anni e mezzo meravigliosi. (Compagni, tutto lo staff medico, Staff tecnico, cuochi, magazzinieri, a tutti i dipendenti della Fiorentina.. dirigenti, al presidente commisso e la sua famiglia, che hanno sempre creduto in me.

E un pensiero anche a Joe Barone, che mi ha dato tutto l’affetto fino a quando è stato con noi e rimarrà per sempre nel mio cuore). Lasciamo dietro tante persone che abbiamo conosciuto sia dentro che FUORI DAL CAMPO (genitori dei compagni della scuola dei bimbi, genitori dei compagni di calcio di Bauti, tutte le persone che abbiamo incontrato e abbiamo conosciuto, che son tante..)ci portiamo dietro tanti belli ricordi che sicuramente porteremo nel cuore. I miei figli sono cresciuti qua, sono cresciuti con l’amore di Firenze, e una parte di noi sarà sempre Fiorentino. Oggi se ne vanno 5 tifosi, vi seguiremo ovunque. Sarete sempre nel nostro cuore.

Grazie di tutto Firenze. Adesso È IL MOMENTO DI TORNARE A CASA..perché anche io ho un amore come il vostro.

Arrivederci💜⚜️

LE PAROLE DELL'AGENTE DI CHIESA SUL FUTURO

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