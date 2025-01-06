L'agente di Chiesa: "Federico non lascerà il Liverpool a gennaio, il club non ha intenzione di rinunciarci"

Fali Ramadani, agente di Federica Chiesa, ha fatto chiarezza sul futuro del suo assistito, che la scorsa estate ha lasciato la Juve per il Liverpool e nelle ultime settimane era stato accostato anche...

Fali Ramadani, agente di Federica Chiesa, ha fatto chiarezza sul futuro del suo assistito, che la scorsa estate ha lasciato la Juve per il Liverpool e nelle ultime settimane era stato accostato anche alla Fiorentina. Nel corso dell'intervista concessa a 365scores, l'agente ha così escluso la cessione: "Il Liverpool non ha alcuna di rinunciare al giocatore. Federico resta al Liverpool e sta cercando l’opportunità di giocare in futuro. Questo è ciò che posso confermare adesso”.

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