Corriere dello Sport: “Beltran è sul mercato, Fiorentina disposta a cederlo per 10-12 milioni”

La cessione da cui la Fiorentina potrebbe ottenere un maggiore guadagno economico sarebbe quella di Lucas Beltran. L’argentino è stato pagato 18 milioni di euro due anni fa dallo stesso River Plate che pochi mesi fa si è fatto avanti per riaverlo in prestito. Ma i viola vogliono cederlo a titolo definitivo, per ricavare almeno 10-12 milioni di euro. Già l’estate scorsa il Vikingo fu vicino all’addio: lo voleva il Galatasary che offrì 15 milioni di euro al club di Rocco Commisso, ma non se ne fece niente. Sta di fatto che un innesto là davanti può avvenire solo in parallelo a una cessione. Lo scrive il Corriere dello Sport.