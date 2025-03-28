Beltran: "Il ritorno al River è nella mia testa, ma non so quando. Non posso essere io a deciderlo"
Durante l'intervista concessa a ESPN Argentina, il numero nove della Fiorentina, Lucas Beltran, è tornato a parlare di un suo probabile ritorno al River Plate nel futuro: "Il ritorno al River Plate è...
A cura di Redazione Labaroviola
28 marzo 2025 10:30
Durante l'intervista concessa a ESPN Argentina, il numero nove della Fiorentina, Lucas Beltran, è tornato a parlare di un suo probabile ritorno al River Plate nel futuro: "Il ritorno al River Plate è nella mia testa, ma non so quando avverrà. Ho molti obiettivi personali da raggiungere qui in Europa. Ma non posso essere io a dire che devo tornare, perché il River è molto più grande di qualsiasi nome".