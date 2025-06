Contestualmente al tentativo di prendere dall’Inter Sebastiano Esposito la Fiorentina proverà a cedere Lucas Beltran. Si è ormai capito, infatti, che il Vichingo non è incedibile. C’è l’idea di un ritorno al River Plate anche se l’attaccante argentino vorrebbe continuare a giocarsi le proprie carte in Europa. In ogni caso la Fiorentina su Esposito andrà avanti a prescindere dall’uscita o meno di Beltran. Lo scrive La Nazione.