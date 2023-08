Il River Plate è fuori dalla Libertadores. Beltran ha giocato tutta la partita e segnato il rigore. Firenze lo aspetta

Il River Plate è fuori dalla Copa Libertadores. Dopo il successo per 2-1 dell’andata, la squadra di Demichelis cade con lo stesso risultato all’Estadio Beira-Rio contro l’Inter de Porto Alegre, che aveva completato la rimonta nel secondo tempo grazie al gol dell’ex di Mercado e al calcio di punizione di Alan Patrick, prima che Rojas trovasse la rete per gli argentini.

Nonostante il vicino trasferimento alla Fiorentina, Demichelis si è affidato ancora a Beltran dall’inizio. L’attaccante però non è riuscito a impegnare il portiere Rochet nell’arco dei 90 minuti, ben controllato dalla difesa brasiliana ma si è comunque contraddistinto per essere stato un punto di riferimento per la manovra della sua squadra. Tutte le volte in cui è stato cercato, ha sempre tenuto la palla, fatto delle ottime sponde emergendo tra la difesa avversaria. Va comunque detto che la sua squadra lo ha supportato pochissimo.

Il classe 2001 però non ha tremato al momento dei rigori. Il numero 18 si è presentato da secondo sul dischetto e ha spiazzato il portiere con un destro incrociato. Un gol che non è bastato, visto che proprio Rojas ha calciato sulla traversa, dopo che aveva segnato il gol in extremis per portare la sfida ai tiri dal dischetto. A Porto Alegre vince l’Inter 9-8. E adesso per El Vikingo si prospetta il trasferimento in Italia. Firenze lo aspetta. Con tantissimi viola che hanno seguito nella notte la gara per guardare quello che, molto probabilmente, sarà il nuovo centravanti della Fiorentina.

