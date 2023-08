TMW, Accordo totale tra la Roma e Beltran. Ma anche la Fiorentina è forte dell’intesa con il giocatore

Quello sul futuro di Lucas Beltran è un vero e proprio intrigo. La Fiorentina era praticamente certa di chiudere la trattativa con il River Plate alle cifre richieste dai Millonarios ma nelle ultime ore si è inserita con forza la Roma e anche un club inglese. Un affare da 18 milioni più bonus con la trattativa che era oramai soltanto sulla futura rivendita ma trova conferme l’indiscrezione argentina sull’ingresso da parte dei giallorossi che hanno pareggiato la proposta gigliata. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, ci sarebbe di più: la Roma avrebbe raggiunto l’intesa totale con Lucas Beltran, strappando dunque il sì del calciatore. La Fiorentina altrettanto era (è) forte dell’intesa raggiunta col ragazzo ma ora l’intrigo di mercato è sempre più complicato. Al contempo, i giallorossi sembra che stiano facendo di tutto proprio in queste ore per strappare il sì anche al River lavorando sui dettagli, mentre la Fiorentina sta rilanciando in quella che è una vera e propria asta per uno dei talenti del momento. Lo scrive TMW

IL PUNTO SULLA QUESTIONE DI ALFREDO PEDULLA