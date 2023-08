Beltran alla Fiorentina, tra oggi e domani si conta di definire l’affare. Poi il viaggio verso Firenze

Beltran, salvo clamorosi colpi di scena, sarà il nuovo centravanti della Fiorentina. Il giocatore del River Plate classe 2001 è il prescelto per l’attacco viola e la svolta nella trattativa risale alla giornata di domenica con il River che ha aperto alle condizioni della società viola. Non era fatta già domenica, come rivelato 3 giorni fa (LEGGI QUI IL NOSTRO ARTICOLO) ma tra mercoledi e giovedi i dirigenti viola contavano di chiudere definitivamente la trattativa e poi organizzare il viaggio in Italia del ragazzo direzione Firenze per la conseguente visita medica e firma sul contratto.

Questa notta Beltran ha giocato titolare al centro dell’attacco del River Plate nella gara contro l’Internacional di Copa Libertadores a conferma che la trattativa non era definita e chiusa prima dell’incontro perchè sarebbe stato solo un rischio in più per la Fiorentina. Adesso, dopo l’eliminazione del River, il club argentino e quello viola possono chiudere e definire tutti i dettagli del suo passaggio in serie A.