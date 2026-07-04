Beltran: "Finalmente torno a casa, non vedo l'ora di rigiocare al Monumental con questa maglia"

L'attaccante argentino è tornato nel club che lo ha lanciato prima dei viola

Nessun lungo viaggio per Lucas Beltran, che dopo la parentesi in prestito al Valencia non ha fatto tappa a Firenze, ma ha raggiunto direttamente il ritiro del River Plate ad Alicante. L'attaccante argentino è da poco tornato a essere a tutti gli effetti un calciatore dei Millonarios, che lo hanno riacquistato per una cifra vicina a un terzo rispetto a quanto incassato dalla Fiorentina tre anni fa per la sua cessione.

Niente ritorno al Franchi, dunque: la mente è già rivolta al Monumental. L'attaccante ha salutato l'ambiente con parole al miele per la sua vecchia-nuova squadra: “Sono davvero felice di essere tornato a casa. È un orgoglio immenso vestire nuovamente questi colori. Non vedo l'ora di calpestare di nuovo l'erba del Monumental, sto aspettando quel momento con grande trepidazione”.