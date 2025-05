Dall’Argentina: “Beltran può tornare al River per 10 milioni”. Con Palladino ha fatto peggio dell’anno scorso

Secondo quanto riferito dai media argentini, il River Plate sarebbe già al lavoro per riportare Lucas Beltran a Buenos Aires. Le prime trattative con la Fiorentina sarebbero state avviate e si parlerebbe di una proposta intorno ai 10 milioni di euro, con l’aggiunta del 20% sulla futura rivendita del giocatore. Il calciatore, classe 2001, è costato alla società viola, 2 anni fa, circa 20 milioni di euro, ma quest’anno ha deluso le aspettative perchè dopo 2 anni in Italia, ci si aspettava molto di più ed ha fatto addirittura peggio quest’anno rispetto allo scorso anno in termini di gol: soli 6 gol segnati tra Serie A, Coppa Italia e Conference League. Lo scorso anno chiuse a 10 gol in stagione.