L'immensa gratitudine di Quarta nei confronti della Fiorentina: "Per sempre nel mio cuore! Grazie"

Quarta continua a ringraziare i viola

La Fiorentina con un post su X ha salutato Lucas Martínez Quarta, nella didascalia: "Grazie di tutto, Chino". L'argentino ha prontamente repostato quanto messo dai viola ed ha aggiunto "Per sempre nel mio cuore! Grazie". Da oggi Quarta è un nuovo giocatore del River Plate.

https://www.labaroviola.com/bucchioni-le-difficolta-di-palladino-sono-evidenti-perche-ha-mezza-squadra-che-gli-rema-contro/283740/