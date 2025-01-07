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L'immensa gratitudine di Quarta nei confronti della Fiorentina: "Per sempre nel mio cuore! Grazie"

Quarta continua a ringraziare i viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 gennaio 2025 22:17
L'immensa gratitudine di Quarta nei confronti della Fiorentina: "Per sempre nel mio cuore! Grazie" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 11.02.2024, Fiorentina-Frosinone, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 11.02.2024, Fiorentina-Frosinone, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina con un post su X ha salutato Lucas Martínez Quarta, nella didascalia: "Grazie di tutto, Chino". L'argentino ha prontamente repostato quanto messo dai viola ed ha aggiunto "Per sempre nel mio cuore! Grazie". Da oggi Quarta è un nuovo giocatore del River Plate.

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