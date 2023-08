Corriere Fiorentino: “Così la Roma ha provato a strappare Beltran alla Fiorentina. La ricostruzione”

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola ricostruisce l’inserimento della Roma nella trattativa per Lucas Beltran alla Fiorentina. I giallorossi hanno tentato, l’opzione Roma da Beltran è stata tenuta in considerazione come quella Fiorentina, ma alla fine il calciatore avrebbe scelto i viola. L’offerta era stata pareggia, ed il duello tra le due società è andato avanti tutto il pomeriggio, anche con telefonate infuocate. Il club di Mourinho ha messo sul piatto l’Europa League e la possibilità di giocare con Dybala.

