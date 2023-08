Gazzetta, Beltran-Fiorentina, premiato il tempismo viola, 21 milioni al River. Pronto ingaggio da 1,8 milioni

Scrive La Gazzetta dello Sport, metti un centravanti argentino a Firenze e la mente corre a Gabriel Batistuta. Per adesso, ovviamente, è solo una suggestione, ma di sicuro Lucas Beltran sa già che per i tifosi viola il termine di confronto sarà Batigol. “El Vichingo”, soprannome di Beltran, è atteso in Italia oggi: farà le visite mediche e poi firmerà il contratto con la Fiorentina, che ha battuto la concorrenza della Roma. Tiago Pinto aveva provato a inserirsi presentando al giocatore un’offerta perfino migliore di quella dei viola.

Ma alla fine è stato premiato il tempismo della Fiorentina, che aveva iniziato il corteggiamento con largo anticipo e alla fine è riuscita a convincere sia l’attaccante (che dovrebbe guadagnare circa 1,8 milioni a stagione) sia il River Plate (che riceverà circa 21 milioni per il cartellino). E’ stata decisiva la somma promessa al club, più alta di quella messa sul piatto dalla Roma. Beltran lascerà un vuoto nel River Plate, visto che era stato decisivo per il successo in Superliga con 12 gol in 25 partite. Nemmeno l’amicizia di Lucas e di suo fratello con Paulo Dybala è riuscita a cambiare la storia di questa trattativa.

