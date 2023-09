Denis sicuro: “Tutti invidiano Nico alla Fiorentina, bravi a tenerlo. Beltran? Seguito anche dall’Atalanta”

L’ex attaccante di Atalanta e Napoli, German Denis, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per dire la sua su i due argentini, Nicolas Gonzalez e Lucas Beltran. Ecco le sue parole:

“Beltran? In Argentina ha fatto il suo e squadre come l’Atalanta l’avevano seguito. La Fiorentina è stata brava a portarlo in Italia perchè ha un futuro enorme ma bisogna aspettarlo. In Argentina abbiamo visto il suo valore e spero lo dimostri qua.

Nico Gonzalez? Un giocatore che invidiano tutti alla Fiorentina che è stata brava a tenerlo perchè è completo e fortissimo. Mi auguro che possa rimanere alla Fiorentina perchè fa piacere vedere giocatori così in Serie A.

Punto di forza e debolezza dell’Atalanta? Il punto di forza è che è in ottima forma e che attaccano sempre in tanti. Il punto debole è che la Fiorentina sa saltare l’uomo e giocano uno contro uno in tutto il campo.”

