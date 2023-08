Bertoni su Beltran: “L’attaccante di cui la Fiorentina aveva bisogno. Ora ha un tridente straordinario”

“Lucas Beltran è l’attaccante di cui la Fiorentina aveva bisogno”, queste le parole a La Gazzetta dello Sport di Daniel Bertoni, ex bandiera viola. Poi ha aggiunto: “Per me la Fiorentina ha messo insieme un tridente straordinario, con Beltran, Nico e Ikoné. E con alternative. C’è Nzola che è più un attaccante da area di rigore. E per il momento è rimasto pure Jovic: la concorrenza gli farà bene, gli darà più carica”.

