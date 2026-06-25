Gazzetta: "Beltran vuole restare in Europa, ma non rientra nei piani della Fiorentina"

Intesa tra Fiorentina e River Plate, manca il sì definitivo del giocatore

La situazione di Lucas Beltran resta in una fase di stallo. Negli ultimi giorni aveva preso quota l’ipotesi di un ritorno al River Plate, club dal quale la Fiorentina lo aveva acquistato, con un’intesa di massima già raggiunta tra le due società.

L’operazione prevederebbe un prestito oneroso da 500 mila euro, con diritto di riscatto fissato a 7 milioni e una percentuale del 50% sulla futura rivendita del giocatore.

A frenare la trattativa, però, è la posizione dell’attaccante argentino. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Beltran non sarebbe convinto del ritorno in patria perché la sua priorità resta quella di proseguire la carriera in Europa.

Dal canto suo, la Fiorentina ha già preso una decisione chiara: il giocatore non rientra nei piani tecnici del club ed è considerato sul mercato. Per questo motivo non dovrebbe essere inserito nemmeno tra i convocati per il raduno estivo.