Beltran: “Gol? Squadra viene prima, importante tornare a vincere. Firenze mi ha accolto alla grande”

Le parole di Lucas Beltran ai microfoni di DAZN nel post partita di Fiorentina-Salernitana:

“Il mio gol? Soddisfatto del primo gol ma soprattutto per la squadra che viene prima di me. Essermi sbloccato oggi mi dà comunque ancora più soddisfazione

Risultato importante? Era molto importante ritrovare la vittoria dopo 4 sconfitte in 5 partite. Volevamo la vittoria in tutti i modi e abbiamo dominato.

Come ti trovi a Firenze? Secondo me c’è questa pressione ma cerco di non sentirla. L’ambiente mi ha accolto alla grande e cerco di tenere la pressione di vestire la maglia numero 9 della Fiorentina al di fuori e concentrarmi.”

LE PAGELLE DI FIORENTINA-SALERNITANA: SOTTIL SI PRENDE LA SCENA