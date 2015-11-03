Notizie Fiorentina Salernitana Fiorentina

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Inzaghi fiducioso: "Con me sbagliato solo un tempo a Firenze. Fiorentina è stato incidente di percorso"

09 dicembre 2023 18:07

Pradè: "Fiorentina è stata feroce. Sottil ha dimostrato le sue qualità, può essere l'arma vincente"

03 dicembre 2023 18:30

Sottil: "Ho zittito perchè a volte si prende di mira. Vorrei essere sempre decisivo come oggi"

03 dicembre 2023 17:58

Beltran: "Gol? Squadra viene prima, importante tornare a vincere. Firenze mi ha accolto alla grande"

03 dicembre 2023 17:41

Convocati Fiorentina per la Salernitana: Bonaventura e Mandragora ci sono, Comuzzo out

02 dicembre 2023 18:13

Inzaghi: "Serve gara perfetta a Firenze. Fiorentina su Dia a gennaio? Non mi interessa"

01 dicembre 2023 18:21

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