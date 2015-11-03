Notizie Fiorentina Salernitana Fiorentina

Inzaghi fiducioso: "Con me sbagliato solo un tempo a Firenze. Fiorentina è stato incidente di percorso"
09 dicembre 2023 18:07
Pradè: "Fiorentina è stata feroce. Sottil ha dimostrato le sue qualità, può essere l'arma vincente"
03 dicembre 2023 18:30
Sottil: "Ho zittito perchè a volte si prende di mira. Vorrei essere sempre decisivo come oggi"
03 dicembre 2023 17:58
Beltran: "Gol? Squadra viene prima, importante tornare a vincere. Firenze mi ha accolto alla grande"
03 dicembre 2023 17:41
Convocati Fiorentina per la Salernitana: Bonaventura e Mandragora ci sono, Comuzzo out
02 dicembre 2023 18:13
Inzaghi: "Serve gara perfetta a Firenze. Fiorentina su Dia a gennaio? Non mi interessa"
01 dicembre 2023 18:21
Archivio