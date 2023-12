Inzaghi: “Serve gara perfetta a Firenze. Fiorentina su Dia a gennaio? Non mi interessa”

Le parole dell’allenatore della Salernitana, Filippo Inzaghi, nella conferenza stampa in vista del match contro la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

Ci vuole continuità dopo due risultati utili di fila, importante il rientro degli infortunati…

“Dobbiamo cercare di dare continuità a quello che abbiamo fatto nelle ultime partite. Oggi abbiamo aggregato al gruppo Tchaouna e Dia, Cabral ha messo ulteriore benzina nelle gambe. E’ stato fuori Gyomber causa febbre. Avere tutta la rosa ci dà forza, voglia e consapevolezza dei nostri mezzi .Siamo consapevoli di andare in casa di una squadra che è reduce da una stagione con due finali, ma a Salerno si è riacceso l’entusiasmo e lo testimonia la presenza di tanti tifosi al nostro fianco”.

Nel contratto di Dia è prevista una clausola rescissoria e proprio la Fiorentina lo vuole. Cosa penserebbe Inzaghi se andasse via?

“Non mi interessa nulla, non so neanche se esiste il mercato. Le idee sono chiare, io e il direttore siamo in sintonia e abbiamo in mente quello che dobbiamo fare ma non voglio pensare a quello che sarà. Noi abbiamo le potenzialità per far bene e lo stiamo dimostrando, le mie parole si sono tramutate in fatti e dobbiamo continuare su questa strada”.

I calciatori recuperati sono tutti pronti per scendere in campo?

“Chi è rientrato oggi sarà valutato domani perchè bisogna capire come reagiranno all’allenamento. Se stanno bene sono pienamente disponibili perchè sono calciatori veramente forti. La Fiorentina ha una rosa profonda, un grande allenatore, una società modello e l’abitudine a giocare di giovedì. Serve la gara perfetta e sperare che loro non siano al 100%. Voglio una Salernitana positiva, propositiva, che ha voglia di fare risultato a Firenze per la prima volta nella sua storia. Per fare cose importanti bisogna andare oltre quello che hanno fatto i predecessori e mi auguro che questo possa essere uno stimolo in più per i ragazzi”.

Beltran e Nzola in panchina in coppa. Indicazione per domenica?

“Hanno l’imbarazzo della scelta. Mi preoccupo poco dell’avversario, ma sappiamo che sarà una gara complicata in uno stadio difficile. Basti pensare che hanno in panchina Sottil che, a mio avviso, è un calciatore fortissimo. Restano fuori gli attaccanti, ma scende in campo Kouamè e fa lo stesso la differenza. Io mi auguro che la Salernitana si tolga da dosso qualche paura pregressa, la vittoria sotto questo aspetto può fare la differenza.” Lo riporta TMW.

