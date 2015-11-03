Labaro Viola

Notizie Filippo Inzaghi Fiorentina

F.Inzaghi elogia Kean: “Imprevedibile e potente. Con Gattuso l’Italia ha trovato un condottiero autentico e passionale”

11 ottobre 2025 14:14

Inzaghi fiducioso: "Con me sbagliato solo un tempo a Firenze. Fiorentina è stato incidente di percorso"

09 dicembre 2023 18:07

Inzaghi: "Serve gara perfetta a Firenze. Fiorentina su Dia a gennaio? Non mi interessa"

01 dicembre 2023 18:21

Torino festeggia: finisce 0-0 il match contro la Lazio e raggiunge la salvezza. Benevento in B

18 maggio 2021 22:48

Analisi Benevento: Centrocampo in grado di pensare calcio, ma che sofferenza sulle ripartenze

12 marzo 2021 15:12

Archivio

Esplora l'archivio di Filippo Inzaghi

Sett. 41
Sett. 49 Sett. 48
Sett. 20 Sett. 10