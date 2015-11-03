Notizie Filippo Inzaghi Fiorentina

F.Inzaghi elogia Kean: “Imprevedibile e potente. Con Gattuso l’Italia ha trovato un condottiero autentico e passionale”
11 ottobre 2025 14:14
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Inzaghi: "Serve gara perfetta a Firenze. Fiorentina su Dia a gennaio? Non mi interessa"
01 dicembre 2023 18:21
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12 marzo 2021 15:12
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