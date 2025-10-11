F.Inzaghi elogia Kean: “Imprevedibile e potente. Con Gattuso l’Italia ha trovato un condottiero autentico e passionale”

Rino è un amico e una garanzia. È uno che non tradisce mai il suo modo di essere

Intervistato da La Repubblica, l'attuale allenatore del Palermo Filippo Inzaghi, ha voluto dire il suo pensiero sulla nazionale e sugli attaccanti azzurri, tra cui il centravanti della Fiorentina Moise Kean: "Rino è un amico e una garanzia. È uno che non tradisce mai il suo modo di essere: diretto, passionale, autentico. Lo conosco da venticinque anni e posso dire che anche da allenatore resta lo stesso di quando giocava: pretende tanto perché è il primo a dare tutto. La Nazionale aveva bisogno di un condottiero così, capace di trasmettere appartenenza e sacrificio. Sono convinto che con lui i ragazzi daranno sempre il cento per cento».

Retegui, Kean, Lucca. Gattuso ha trovato gli attaccanti? "Sono tre profili diversi ma tutti utili. Retegui è un attaccante d’area, concreto, Kean è imprevedibile e potente, Lucca è maturato tantissimo, ha capito cosa serve per restare ad alti livelli. Rino saprà valorizzarli e farà in modo che ognuno trovi il proprio ruolo".